Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ задержали жителя Иволгинского района. У 45-летнего мужчины в дорожной сумке обнаружили бумажный свёрток с растительной массой с запахом растворителя, а в боковом кармане рюкзака – «травку».
Мужчину доставили в линейный отдел полиции, где свёрток и растительную массу изъяли.
- По результатам экспертизы установлено, что внутри бумажного свёртка хранилось гашишное масло, перемешанное с табаком весом около 15 граммов, а в рюкзаке – около 300 граммов марихуаны. Задержанный пояснил, что приобрёл, изготовил хранил наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
У жителя Бурятии в рюкзаке и сумке нашли наркотики
Происшествия, Фото:
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