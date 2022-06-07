У жителя Бурятии в рюкзаке и сумке нашли наркотики

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы



Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ задержали жителя Иволгинского района. У 45-летнего мужчины в дорожной сумке обнаружили бумажный свёрток с растительной массой с запахом растворителя, а в боковом кармане рюкзака – «травку».



Мужчину доставили в линейный отдел полиции, где свёрток и растительную массу изъяли.



- По результатам экспертизы установлено, что внутри бумажного свёртка хранилось гашишное масло, перемешанное с табаком весом около 15 граммов, а в рюкзаке – около 300 граммов марихуаны. Задержанный пояснил, что приобрёл, изготовил хранил наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.



