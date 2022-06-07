 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

У жителя Бурятии в рюкзаке и сумке нашли наркотики

У жителя Бурятии в рюкзаке и сумке нашли наркотики
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ задержали жителя Иволгинского района. У 45-летнего мужчины в дорожной сумке обнаружили бумажный свёрток с растительной массой с запахом растворителя, а в боковом кармане рюкзака – «травку».

Мужчину доставили в линейный отдел полиции, где свёрток и растительную массу изъяли.

- По результатам экспертизы установлено, что внутри бумажного свёртка хранилось гашишное масло, перемешанное с табаком весом около 15 граммов, а в рюкзаке – около 300 граммов марихуаны. Задержанный пояснил, что приобрёл, изготовил хранил наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лишённый водительских прав житель Бурятии пьяным поехал в колонию
Лишённый водительских прав житель Бурятии пьяным поехал в колонию
Происшествия, 07.06.2022
Мужчина осуждён за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия, 07.06.2022
Мужчина срубил деревьев на 103 тысячи рублей 
Улан-удэнец «забыл», что убил сестру
Улан-удэнец «забыл», что убил сестру
Происшествия, 06.06.2022
Обвиняемый в убийстве несколько раз менял свои показания
В Улан-Удэ в очередной раз сломали качели на площади Революции
В Улан-Удэ в очередной раз сломали качели на площади Революции
Происшествия, 06.06.2022
Эпопея с многострадальными качелями продолжается
В Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна
В Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия, 06.06.2022
Папа малышки находился в соседней комнате
Улан-удэнец после выхода из колонии совершил две кражи
Улан-удэнец после выхода из колонии совершил две кражи
Происшествия, 06.06.2022
В столице Бурятии раскрыли январскую дачную кражу
Жителя Бурятии обокрали во время потасовки
Жителя Бурятии обокрали во время потасовки
Происшествия, 06.06.2022
Сельчанина обокрали, когда он приехал в Улан-Удэ за покупками
В Бурятии в перевернувшейся машине пострадала девочка
В Бурятии в перевернувшейся машине пострадала девочка
Происшествия, 06.06.2022
ДТП произошло на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита
17-летний пьяный улан-удэнец укатил чужой мотоцикл
17-летний пьяный улан-удэнец укатил чужой мотоцикл
Происшествия, 06.06.2022
Мотоугонщика поймали бдительные росгвардейцы
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 06.06.2022
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Глава Бурятии потребовал отремонтировать размытую дорогу
Глава Бурятии потребовал отремонтировать размытую дорогу
Происшествия, 06.06.2022
Алексей Цыденов отправил на место министра транспорта 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^