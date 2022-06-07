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В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина срубил деревьев на 103 тысячи рублей

Житель села Кижинга признан виновным в незаконной рубке леса.

В судебном заседании установлено, что сельчанин, находясь в Кижингинском лесничестве, незаконно срубил 10 лиственниц объёмом 6 кубометров. Лесному фонду причинён ущерб в размере 103 тысяч рублей, который подсудимый возместил.

- Суд назначил виновному 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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