В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

Мужчина срубил деревьев на 103 тысячи рублей
Житель села Кижинга признан виновным в незаконной рубке леса.
В судебном заседании установлено, что сельчанин, находясь в Кижингинском лесничестве, незаконно срубил 10 лиственниц объёмом 6 кубометров. Лесному фонду причинён ущерб в размере 103 тысяч рублей, который подсудимый возместил.
- Суд назначил виновному 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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