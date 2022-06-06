Улан-удэнец после выхода из колонии совершил две кражи

В столице Бурятии раскрыли январскую дачную кражу



Ещё 25 января в полицию Советского района поступило заявление 63-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что неизвестный проник в её дачный дом, расположенный в ДНТ на Левом берегу. Ущерб от действий вора женщина оценила в 3,5 тысячи рублей.



Преступление было совершено в условиях неочевидности и длительное время оставалось нераскрытым. Однако недавно в результате целенаправленной работы сотрудников уголовного розыска кражу удалось раскрыть. Был задержан 40-летний мужчина.



- Задержанный рассказал, что живёт неподалеку от места совершения кражи. В один из январских дней он прогуливался по СНТ и решил заглянуть в один из домиков, оказавшихся у него на пути. Злоумышленник увидел лежащую неподалеку от входа хозяйскую монтажку, которой взломал входные двери. Добычей преступника стали электропроводка, металлическая посуда и бак для воды, которые он впоследствии сдал в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Известно, что подозреваемый ранее неоднократно судим, сейчас постоянного источника дохода не имеет.



Он вышел на свободу 31 декабря 2020 года. Оперативники также установили, что мужчина причастен к ещё одной подобной краже в другом СНТ.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу.





