Жителя Бурятии обокрали во время потасовки

Сельчанина обокрали, когда он приехал в Улан-Удэ за покупками



Днём 28 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился 45-летний житель Хоринского района. Он сообщил, что неизвестный украл у него сотовый телефон и денежные средства, причинив ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.



Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что накануне получил заработную плату и приехал в Улан-Удэ за покупками. Около автовокзала он познакомился с компанией местных жителей из нескольких мужчин и женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Вместе с ними сельчанин стал употреблять спиртные напитки. Вскоре разгоряченные алкоголем люди стали выяснять отношения. Завязалась потасовка, после которой мужчина обнаружил исчезновение мобильника и наличных.



- Некоторое время преступление оставалось нераскрытым, но сотрудники оперативно-сыскного отдела не прекращали работу по нему. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что кража была совершена местной 41-летней жительницей. Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, за одно из которых в настоящее время условно осуждена. Гаджет она продала, а деньги потратила, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На женщину возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



