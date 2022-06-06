В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар, он действовал в Кабанском районе. Причиной пожара вновь стал человеческий фактор.
- На тушении работали восемь человек из числа лесной охраны, задействовано две единицы лесопожарной техники. Благодаря оперативным принятым мерам, специалисты не допустили распространения огня и ликвидировали очаг на малой площади - 1,1 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 6 июня новых возгораний в лесах республики не обнаружено.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 140 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи га. За аналогичный период 2020-го было 264 лесных пожара на площади 72,5 тысяч га.
На всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 6 июня в России действует 17 лесных пожаров на площади 591 га. Печальное лидерство у Якутии, где тушат возгорания на площади более 360 га. На втором месте Иркутская области, где площадь более 90 га.
В Бурятии потушили один лесной пожар
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