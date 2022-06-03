В Улан-Удэ устанавливают причину пожара, окутавшего дымом центр города







Выяснилось, что горела крыша здания банкетного зала гостиницы. Всех находящихся в здании людей эвакуировали, проходящих мимо людей разворачивали.



Сейчас органы дознания устанавливают причину пожара.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии раскрыли подробности произошедшего. Сообщение о пожаре поступило в центральный пункт пожарной связи в 14:28. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности.



На месте развернули штаб пожаротушения, работала оперативная группа Главного управления МЧС по республике. В ликвидации возгорания участвовали 36 человек и девять единиц техники.



Пожарные проверили помещения. Пострадавших не оказалось.



По состоянию на 15:46 очаг возгорания был локализован на площади 450 кв.м. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.



- По прибытию к месту вызова был установлено интенсивное горение кровли, имелась угроза перехода огня на здание гостиницы. К месту пожара были привлечены силы в количестве 36 человек и девять единиц техники. Благодаря грамотной работе пожарных удалось не допустить распространение пожара на жилое строение гостиниц, а также внутрь банкетного зала. В настоящее время пожар ликвидирован, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии Андрей Боркин.









