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Житель Бурятии сжёг шесть центнеров сена, мстя соседке

Житель Бурятии сжёг шесть центнеров сена, мстя соседке
Происшествия,  Фото:pexels.com
Долгий земельный спор между соседями привёл к поджогу

Поздним вечером 1 июня в полицию с заявлением о поджоге обратилась 57-летняя жительница села Береговая Кабанского района Бурятии. В огороде, где она сажает картофель и держит скот, сгорел сеновал с шестью центнерами сена.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские установили подозреваемого. Поджигателем оказался 62-летний сосед потерпевшей, с которым у неё в течение многих лет длится конфликт. Соседи всё это время спорят по земле: они не могут определить границы огородов.

Женщина рассказала полицейским, что сосед вечером в очередной ссоре угрожал ей поджогом имущества.

- По горячим следам он был задержан в собственном доме: сельчанин в состоянии алкогольного опьянения спал. Гражданин признался, что, распив спиртное, решил насолить соседке и воплотить в жизнь ранее озвученные угрозы: на заднем дворе злоумышленник спичкой поджёг сено. В результате пожара имущество уничтожено огнём полностью. Ущерб составил 139,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Отметим, ранее пенсионер к уголовной ответственности не привлекался. Теперь же возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.



Поджог умышленное уничтожение имущества

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