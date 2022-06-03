Долгий земельный спор между соседями привёл к поджогу
Поздним вечером 1 июня в полицию с заявлением о поджоге обратилась 57-летняя жительница села Береговая Кабанского района Бурятии. В огороде, где она сажает картофель и держит скот, сгорел сеновал с шестью центнерами сена.
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские установили подозреваемого. Поджигателем оказался 62-летний сосед потерпевшей, с которым у неё в течение многих лет длится конфликт. Соседи всё это время спорят по земле: они не могут определить границы огородов.
Женщина рассказала полицейским, что сосед вечером в очередной ссоре угрожал ей поджогом имущества.
- По горячим следам он был задержан в собственном доме: сельчанин в состоянии алкогольного опьянения спал. Гражданин признался, что, распив спиртное, решил насолить соседке и воплотить в жизнь ранее озвученные угрозы: на заднем дворе злоумышленник спичкой поджёг сено. В результате пожара имущество уничтожено огнём полностью. Ущерб составил 139,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отметим, ранее пенсионер к уголовной ответственности не привлекался. Теперь же возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
Житель Бурятии сжёг шесть центнеров сена, мстя соседке
Происшествия, Фото:
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