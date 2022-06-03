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В Иркутской области пропавший ребёнок прятался всю ночь на чердаке

В Иркутской области пропавший ребёнок прятался всю ночь на чердаке
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Свой поступок мальчик объяснил желанием дольше играть с другом

1 июня около часа ночи в дежурную часть полиции в городе Усолье-Сибирское поступило сообщение от матери о пропаже её 11-летнего сына. На розыск мальчика незамедлительно был поднят практически весь личный состав полиции.

Выяснилось, что днём ребёнок с мамой отправился в гости к бабушке в отдалённую часть посёлка Мишелевка. Там мальчик отпросился у взрослых погулять на улице, но к назначенному времени не вернулся. Дома его также не было. После тщетных попыток самостоятельно отыскать сына, уже после полуночи, мама обратилась в полицию.

Поиск не прекращался всю ночь. Сотрудники ГИБДД патрулировали улицы Мишелевки. Сформированные поисковые группы осматривали строения и подвалы, обследовали детские площадки и все излюбленные места отдыха детей и подростков.

Опросив всех возможных свидетелей и очевидцев, сыщики выяснили круг знакомых мальчика, которые могли помочь в розыске школьника.

Ранним утром участковые уполномоченные обнаружили разыскиваемого у друга. Всю ночь товарищ прятал пропавшего ребёнка от родителей и полиции на чердаке.

На вопрос, зачем он прятался, школьник пояснил, что «хотел дольше поиграть с другом».

Сейчас с время с мальчиком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Проведена профилактическая беседа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

пропавшие без вести

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