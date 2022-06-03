В Иркутской области пропавший ребёнок прятался всю ночь на чердаке

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Свой поступок мальчик объяснил желанием дольше играть с другом



1 июня около часа ночи в дежурную часть полиции в городе Усолье-Сибирское поступило сообщение от матери о пропаже её 11-летнего сына. На розыск мальчика незамедлительно был поднят практически весь личный состав полиции.



Выяснилось, что днём ребёнок с мамой отправился в гости к бабушке в отдалённую часть посёлка Мишелевка. Там мальчик отпросился у взрослых погулять на улице, но к назначенному времени не вернулся. Дома его также не было. После тщетных попыток самостоятельно отыскать сына, уже после полуночи, мама обратилась в полицию.



Поиск не прекращался всю ночь. Сотрудники ГИБДД патрулировали улицы Мишелевки. Сформированные поисковые группы осматривали строения и подвалы, обследовали детские площадки и все излюбленные места отдыха детей и подростков.



Опросив всех возможных свидетелей и очевидцев, сыщики выяснили круг знакомых мальчика, которые могли помочь в розыске школьника.



Ранним утром участковые уполномоченные обнаружили разыскиваемого у друга. Всю ночь товарищ прятал пропавшего ребёнка от родителей и полиции на чердаке.



На вопрос, зачем он прятался, школьник пояснил, что «хотел дольше поиграть с другом».



Сейчас с время с мальчиком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Проведена профилактическая беседа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



