Улан-удэнцы подметили, что такие кражи активно практиковались в 90-е
В Улан-Удэ неизвестные «разули» припаркованный у дома автомобиль, оставив его без всех четырёх колёс. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».
В комментариях улан-удэнцы подметили, что такие кражи активно практиковались в начале 90-х. Однако тогда «заботливые» воры под ступицы ставили кирпичи или чурки. Горожане пишут:
«Раньше хоть чурочки или кирпичи оставляли, а самые хорошие и домкраты бросали. Эти совсем неуважительно отнеслись»,
«Пора ли уже говорить о возврате к 90-м? Как считаете?»,
«90-е возвращаются»,
«Начинается, видимо»,
«Это что нулевые вернулись?! Или откинулся кто-то недавно! Ранее хоть снимали, но хоть на чурки ставили, никакой солидарности!».
Один подписчик поделился, что в 90-х от подобных краж не спасали и самые радикальные меры. «В лихие 90-е у мужика обворовывали машину. Он взял и немецкую овчарку в салон посадил. Но жулики всё равно четыре колеса сняли», - поделился воспоминаниями местный житель.
Прочие же пользователи просто поделились своими криминальными историями, связанными с автомобилями:
«На Тулаева один раз тоже пытались скрутить, сигналка сработала. Вспугнула их. Ну там уже кирпичики подготовленные стояли. Судя по всему, подкапывали руками, следы хорошие остались»,
«В нашем дворе одному соседу аккумулятор сняли, а другим вскрыли и пытались завести, не смогли и бросили».
В Улан-Удэ подобные инциденты происходили в последнее время. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле таксист скрутил два колеса с машины, припаркованной на ночь во дворе многоквартирного дома.
В конце 2021 года мужчина оперативно снял два колеса с припаркованной машины на улице Столбовая. Он украл бы весь комплект, если бы не проезжавший мимо водитель, который его спугнул.
В Улан-Удэ «разули» автомобиль
Происшествия, Фото:
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