Центр Улан-Удэ затянуло едким дымом из-за пожара























В третьем часу дня в центре Улан-Удэ произошёл пожар. Очевидцы сообщили о том, что район площади Советов окутан сильным дымом.Возгорание произошло на задворках гостиницы «Байкал Плаза». На место стянуто множество пожарных.Всех находящихся в здании людей эвакуировали, проходящих мимо людей разворачивают.- Сильно пахнет дымом в районе улиц Коммунистическая, Ербанова. Дым долетает даже до улицы Борсоева. В здании республиканской типографии резко завоняло гарью. Видимо, горит пластик, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Одежда проходивших мимо людей практически сразу же пропиталась едким дымом.- Шёл мимо «Спутника», почувствовал сильный запах дыма. Прошёл дальше вижу кучу пожарных машин. Вижу, что здание сильно дымится. Огня не видел. Мне хватило буквально секунд 20, чтобы моя одежда полностью провоняла дымом, - рассказал нам ещё один очевидец.Подробности пожара устанавливаются.