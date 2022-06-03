 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Инженер из Иркутска перевёл мошенникам 1,3 млн рублей

Инженер из Иркутска перевёл мошенникам 1,3 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину обманули по уже классической схеме

На днях в Иркутске 39-летний инженер обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники похитили его деньги.

Иркутянину поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя одобрен кредит, а также о подозрительных операциях, происходящих со счётом. Аферист заявил, что неизвестные лица пытаются похитить сбережения. Для того чтобы сохранить деньги, якобы нужно незамедлительно перевести все накопления на «безопасный» счёт.

Далее под диктовку неизвестного иркутянин направился к ближайшему банкомату. В общей сложности отправил на указанный аферистами счёт свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Инженер из Иркутска перевёл мошенникам 1,3 млн рублей
Инженер из Иркутска перевёл мошенникам 1,3 млн рублей
Происшествия, 03.06.2022
Мужчину обманули по уже классической схеме
Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре
Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре
Происшествия, 03.06.2022
Пенсионерка случайно упала в реку, её несло течением
Улан-удэнку ограбили возле сквера
Улан-удэнку ограбили возле сквера
Происшествия, 03.06.2022
Грабителя быстро поймали благодаря уличному видеонаблюдению
Жительницу Бурятии поймали, когда она ставила сети
Жительницу Бурятии поймали, когда она ставила сети
Происшествия, 03.06.2022
Женщина попыталась убежать от полицейских
В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
Происшествия, 03.06.2022
Детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Происшествия, 03.06.2022
Летом подобные фирмы-однодневки появляются особенно часто
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.06.2022
На взятках попался сотрудник республиканской клинической больницы
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Происшествия, 03.06.2022
Сельчанку наказали за ложный донос
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
Происшествия, 02.06.2022
Мальчик во второй раз оказался на операционном столе из-за инородных предметов
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Происшествия, 02.06.2022
По вине пьяного водителя один пассажир погиб, а другой получил тяжёлые травмы
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
Происшествия, 02.06.2022
Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^