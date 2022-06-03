Мужчину обманули по уже классической схеме
На днях в Иркутске 39-летний инженер обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники похитили его деньги.
Иркутянину поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя одобрен кредит, а также о подозрительных операциях, происходящих со счётом. Аферист заявил, что неизвестные лица пытаются похитить сбережения. Для того чтобы сохранить деньги, якобы нужно незамедлительно перевести все накопления на «безопасный» счёт.
Далее под диктовку неизвестного иркутянин направился к ближайшему банкомату. В общей сложности отправил на указанный аферистами счёт свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Инженер из Иркутска перевёл мошенникам 1,3 млн рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину обманули по уже классической схеме
Расследуется уголовное дело
Пенсионерка случайно упала в реку, её несло течением
Ущерб оценили в 19 млн рублей
Грабителя быстро поймали благодаря уличному видеонаблюдению
Возбуждено уголовное дело о загрязнении вод
Женщина попыталась убежать от полицейских
Детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Угонщик заявил, что торопился домой
Летом подобные фирмы-однодневки появляются особенно часто
На взятках попался сотрудник республиканской клинической больницы
Сельчанку наказали за ложный донос
Мальчик во второй раз оказался на операционном столе из-за инородных предметов
По вине пьяного водителя один пассажир погиб, а другой получил тяжёлые травмы
Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима