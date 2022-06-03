Инженер из Иркутска перевёл мошенникам 1,3 млн рублей

Мужчину обманули по уже классической схеме



На днях в Иркутске 39-летний инженер обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники похитили его деньги.



Иркутянину поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя одобрен кредит, а также о подозрительных операциях, происходящих со счётом. Аферист заявил, что неизвестные лица пытаются похитить сбережения. Для того чтобы сохранить деньги, якобы нужно незамедлительно перевести все накопления на «безопасный» счёт.



Далее под диктовку неизвестного иркутянин направился к ближайшему банкомату. В общей сложности отправил на указанный аферистами счёт свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.



Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



