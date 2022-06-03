 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре

Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пенсионерка случайно упала в реку, её несло течением

Днём 2 июня в Иркутске на верхней набережной неравнодушные горожане пришли на помощь пожилой женщине, упавшей в Ангару. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Первой тонущую заметила Елена Севрюгина. Девушка живёт неподалёку и в этот день решила прогуляться по живописной набережной. Когда она свернула к обрыву и стала наблюдать за утками, её внимание привлёк странный объект, уносимый течением.

- Я пыталась разглядеть, что это. Шоком стало, когда я поняла, что это человек, плывущий на спине. В какой-то момент женщина, видимо, заметила меня, стоящую на берегу, и стала кричать «Помогите!» Я боюсь глубины, поэтому бросилась к двум девушкам, которых заметила чуть раньше, - вспоминает девушка.

Наталья Любимова и Наталья Михалёва возвращались с велопрогулки и остановились сделать несколько фотографий. Они уже собирались продолжить путь, но их остановила кричавщая Елена.

Втроём они спустились к берегу, и Наталья Михалёва приняла решение: «Надо плыть!» За плечами 42-летней иркутянки – академия физической культуры и спорта.

- У меня есть спортивный разряд по плаванию, полученный ещё в школьном возрасте, но я хорошо понимала, что в ледяной и стремительной Ангаре силы могут покинуть быстро. Мы сориентировались – Елена нашла доску и подала, когда я вошла в воду, а Наталья бросилась к дороге, чтобы попытаться остановить автомобиль и позвать на помощь мужчин, - рассказала она.

Плыть пришлось долго – пострадавшая находилась на удалении 7-10 метров от берега. Она ещё держалась на воде, но была в состоянии сильного переохлаждения и практически не двигалась, только тихонько просила: «Помогите».

- Я подтолкнула в её сторону доску и крикнула, чтобы она за неё ухватилась. Женщина отреагировала, и мы поплыли в сторону берега. Было тяжело, потому что грести пришлось одной рукой и передвигаться в очень холодной воде. Но я старалась подбодрить женщину, говорила с ней, - рассказывает иркутянка.

В это время Наталья Любимова вернулась к берегу в сопровождении мужчины - Виктор Кузьмин остановил автомобиль, когда заметил кричащую девушку.

- Я увидел, что спасительница уже возвращается к берегу с женщиной, и помог им выбраться из воды. Наталья очень сильно замёрзла, как и пострадавшая, поэтому мы вызвали «скорую помощь». На вид женщине - 75-80 лет, она находилась в состоянии шока и практически не шла на контакт. Чуть позже только сообщила, что потеряла равновесие и оказалась в воде, - уточнил он.

Наталья Михалёва с подругой торопились на запланированное мероприятие, обменялись контактами с остальными участниками «спасательной операции» и уехали, не дождавшись приезда «скорой».

Прибывшие врачи осмотрели пострадавшую и госпитализировали её в медицинское учреждение, а Виктор Кузьмин позвонил в МЧС и рассказал о героическом поступке девушек.

Сотрудники МЧС отмечают, что неравнодушие и своевременные действия жителей Иркутска спасли жизнь пожилой женщине. Принято решение ходатайствовать о награждении пришедших на помощь людей. 
спасение река

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре
Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре
Происшествия, 03.06.2022
Пенсионерка случайно упала в реку, её несло течением
Улан-удэнку ограбили возле сквера
Улан-удэнку ограбили возле сквера
Происшествия, 03.06.2022
Грабителя быстро поймали благодаря уличному видеонаблюдению
Жительницу Бурятии поймали, когда она ставила сети
Жительницу Бурятии поймали, когда она ставила сети
Происшествия, 03.06.2022
Женщина попыталась убежать от полицейских
В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
Происшествия, 03.06.2022
Детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Происшествия, 03.06.2022
Летом подобные фирмы-однодневки появляются особенно часто
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.06.2022
На взятках попался сотрудник республиканской клинической больницы
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Происшествия, 03.06.2022
Сельчанку наказали за ложный донос
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
Происшествия, 02.06.2022
Мальчик во второй раз оказался на операционном столе из-за инородных предметов
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Происшествия, 02.06.2022
По вине пьяного водителя один пассажир погиб, а другой получил тяжёлые травмы
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
Происшествия, 02.06.2022
Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима
Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Происшествия, 02.06.2022
Регионы со сложной ситуацией с подростковой преступностью перечислила заместителя председателя Следственного комитета России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^