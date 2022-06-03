Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пенсионерка случайно упала в реку, её несло течением



Днём 2 июня в Иркутске на верхней набережной неравнодушные горожане пришли на помощь пожилой женщине, упавшей в Ангару. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



Первой тонущую заметила Елена Севрюгина. Девушка живёт неподалёку и в этот день решила прогуляться по живописной набережной. Когда она свернула к обрыву и стала наблюдать за утками, её внимание привлёк странный объект, уносимый течением.



- Я пыталась разглядеть, что это. Шоком стало, когда я поняла, что это человек, плывущий на спине. В какой-то момент женщина, видимо, заметила меня, стоящую на берегу, и стала кричать «Помогите!» Я боюсь глубины, поэтому бросилась к двум девушкам, которых заметила чуть раньше, - вспоминает девушка.



Наталья Любимова и Наталья Михалёва возвращались с велопрогулки и остановились сделать несколько фотографий. Они уже собирались продолжить путь, но их остановила кричавщая Елена.



Втроём они спустились к берегу, и Наталья Михалёва приняла решение: «Надо плыть!» За плечами 42-летней иркутянки – академия физической культуры и спорта.



- У меня есть спортивный разряд по плаванию, полученный ещё в школьном возрасте, но я хорошо понимала, что в ледяной и стремительной Ангаре силы могут покинуть быстро. Мы сориентировались – Елена нашла доску и подала, когда я вошла в воду, а Наталья бросилась к дороге, чтобы попытаться остановить автомобиль и позвать на помощь мужчин, - рассказала она.



Плыть пришлось долго – пострадавшая находилась на удалении 7-10 метров от берега. Она ещё держалась на воде, но была в состоянии сильного переохлаждения и практически не двигалась, только тихонько просила: «Помогите».



- Я подтолкнула в её сторону доску и крикнула, чтобы она за неё ухватилась. Женщина отреагировала, и мы поплыли в сторону берега. Было тяжело, потому что грести пришлось одной рукой и передвигаться в очень холодной воде. Но я старалась подбодрить женщину, говорила с ней, - рассказывает иркутянка.



В это время Наталья Любимова вернулась к берегу в сопровождении мужчины - Виктор Кузьмин остановил автомобиль, когда заметил кричащую девушку.



- Я увидел, что спасительница уже возвращается к берегу с женщиной, и помог им выбраться из воды. Наталья очень сильно замёрзла, как и пострадавшая, поэтому мы вызвали «скорую помощь». На вид женщине - 75-80 лет, она находилась в состоянии шока и практически не шла на контакт. Чуть позже только сообщила, что потеряла равновесие и оказалась в воде, - уточнил он.



Наталья Михалёва с подругой торопились на запланированное мероприятие, обменялись контактами с остальными участниками «спасательной операции» и уехали, не дождавшись приезда «скорой».



Прибывшие врачи осмотрели пострадавшую и госпитализировали её в медицинское учреждение, а Виктор Кузьмин позвонил в МЧС и рассказал о героическом поступке девушек.



Сотрудники МЧС отмечают, что неравнодушие и своевременные действия жителей Иркутска спасли жизнь пожилой женщине. Принято решение ходатайствовать о награждении пришедших на помощь людей.

