Грабителя быстро поймали благодаря уличному видеонаблюдению
1 июня 48-летняя улан-удэнка стала жертвой уличного грабежа. Она обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный отнял у неё тысячу рублей.
- Днём женщина возвращалась домой из гостей, где распивала спиртные напитки. Проходя мимо одного из скверов города, она встретила своего знакомого, который находился в компании ещё нескольких человек. Они разговорились, вместе выкурили несколько сигарет, после чего мужчина стал требовать у неё деньги в долг. На эту просьбу женщина ответила отказом. Так как горожанка была навеселе и не совсем ориентировалась в ситуации, мужчина схватил её сумку, в котором находился кошелёк и вытащил оттуда тысячу рублей. Затем, бросив сумку, злоумышленник скрылся с места, - сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники патрульно-постовой службы вышли на поиск преступника. В одном из дворов они задержали грабителя. Это 52-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления. Сейчас он нигде не работает.
Тысячу рублей мужчина успел потратить до задержания его полицейскими.
В полиции отметили, что раскрытию преступления способствовал просмотр записей видеонаблюдения с камер АПК «Безопасный город», которые позволили идентифицировать подозреваемого и маршрут его движения.
В отношении улан-удэнца возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае на улице Ключевская улан-удэнца избили и ограбили ночью. Грабители отняли куртку и рюкзак, в котором была игровая приставка.
Улан-удэнку ограбили возле сквера
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