 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Улан-удэнку ограбили возле сквера

Улан-удэнку ограбили возле сквера
Происшествия, 
Грабителя быстро поймали благодаря уличному видеонаблюдению

1 июня 48-летняя улан-удэнка стала жертвой уличного грабежа. Она обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный отнял у неё тысячу рублей.

- Днём женщина возвращалась домой из гостей, где распивала спиртные напитки. Проходя мимо одного из скверов города, она встретила своего знакомого, который находился в компании ещё нескольких человек. Они разговорились, вместе выкурили несколько сигарет, после чего мужчина стал требовать у неё деньги в долг. На эту просьбу женщина ответила отказом. Так как горожанка была навеселе и не совсем ориентировалась в ситуации, мужчина схватил её сумку, в котором находился кошелёк и вытащил оттуда тысячу рублей. Затем, бросив сумку, злоумышленник скрылся с места, - сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники патрульно-постовой службы вышли на поиск преступника. В одном из дворов они задержали грабителя. Это 52-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления. Сейчас он нигде не работает.

Тысячу рублей мужчина успел потратить до задержания его полицейскими.

В полиции отметили, что раскрытию преступления способствовал просмотр записей видеонаблюдения с камер АПК «Безопасный город», которые позволили идентифицировать подозреваемого и маршрут его движения.

В отношении улан-удэнца возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае на улице Ключевская улан-удэнца избили и ограбили ночью. Грабители отняли куртку и рюкзак, в котором была игровая приставка.

грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре
Иркутянка спасла пожилую женщину, тонувшую в Ангаре
Происшествия, 03.06.2022
Пенсионерка случайно упала в реку, её несло течением
Улан-удэнку ограбили возле сквера
Улан-удэнку ограбили возле сквера
Происшествия, 03.06.2022
Грабителя быстро поймали благодаря уличному видеонаблюдению
Жительницу Бурятии поймали, когда она ставила сети
Жительницу Бурятии поймали, когда она ставила сети
Происшествия, 03.06.2022
Женщина попыталась убежать от полицейских
В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
Происшествия, 03.06.2022
Детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Происшествия, 03.06.2022
Летом подобные фирмы-однодневки появляются особенно часто
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.06.2022
На взятках попался сотрудник республиканской клинической больницы
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Происшествия, 03.06.2022
Сельчанку наказали за ложный донос
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
Происшествия, 02.06.2022
Мальчик во второй раз оказался на операционном столе из-за инородных предметов
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Происшествия, 02.06.2022
По вине пьяного водителя один пассажир погиб, а другой получил тяжёлые травмы
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
Происшествия, 02.06.2022
Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима
Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Происшествия, 02.06.2022
Регионы со сложной ситуацией с подростковой преступностью перечислила заместителя председателя Следственного комитета России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^