В Иркутской области из-за сброса в реку химикатов массово погибла рыба

Происшествия, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

Возбуждено уголовное дело о загрязнении вод



В реке Вихорева в Братском районе Иркутской области произошла массовая гибель рыбы. Случилось это из-за сброса сточных вод, в которых были превышены допустимые концентрации по химическим веществам, относящимся к 1 и 3 классам опасности.



- В результате химического загрязнения реки произошла массовая гибель водных ресурсов и существенное снижение его рыбопродуктивности по причине деградации мест нагула рыбы, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод».



