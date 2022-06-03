Возбуждено уголовное дело о загрязнении вод
В реке Вихорева в Братском районе Иркутской области произошла массовая гибель рыбы. Случилось это из-за сброса сточных вод, в которых были превышены допустимые концентрации по химическим веществам, относящимся к 1 и 3 классам опасности.
- В результате химического загрязнения реки произошла массовая гибель водных ресурсов и существенное снижение его рыбопродуктивности по причине деградации мест нагула рыбы, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод».
В Иркутской области из-за сброса в реку химикатов массово погибла рыба
Происшествия, Фото:
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