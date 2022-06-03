Жительницу Бурятии поймали, когда она ставила сети







- В отношении нарушительницы составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.37, а также по ч.1 ст. 19.3 КоАП, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В Бурятии проходит первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2022». Первый этап продлится до 30 июня, второй пройдет с 15 августа по 15 ноября.



Справка:



Нарушение правил рыболовства влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов или без таковой.



Кроме того, граждане могут быть привлечены и к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы: ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.





В Баргузинском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции поймал 46-летнюю местную жительницу при установке рыболовных сетей. Её задержали утром 2 июня на протоке, примыкающей к реке Баргузин.Увидев полицейских, женщина пустилась наутёк. Но скрыться ей не удалось, сотрудники её догнали. Рыболовные сети изъяты.