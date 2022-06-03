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В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере

В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
Происшествия,  Фото:pexels.com
Детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

В Чите прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении детей в летнем лагере

- Организована проверка по распространённым сегодня в социальных сетях и средствах массовой информации публикациям о массовом отравлении детей в одном из летних лагерей краевого центра. По предварительной информации, этот детский лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления регионального минобрнауки, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

В ходе проверки специалисты контролирующих органов детально изучат вопросы организации детского отдыха в лагере. Особое внимание будет обращено на соблюдение санитарных требований при питании несовершеннолетних.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в день Последнего звонка в Селенгинском районе Бурятии произошло массовое отравление на школьном чаепитии. Пострадавшие заболели сальмонеллезом, так как употребили блюда, приготовленные с грубейшими нарушениями. Блюда принесли в школу родители.

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