Детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
В Чите прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении детей в летнем лагере
- Организована проверка по распространённым сегодня в социальных сетях и средствах массовой информации публикациям о массовом отравлении детей в одном из летних лагерей краевого центра. По предварительной информации, этот детский лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления регионального минобрнауки, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
В ходе проверки специалисты контролирующих органов детально изучат вопросы организации детского отдыха в лагере. Особое внимание будет обращено на соблюдение санитарных требований при питании несовершеннолетних.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в день Последнего звонка в Селенгинском районе Бурятии произошло массовое отравление на школьном чаепитии. Пострадавшие заболели сальмонеллезом, так как употребили блюда, приготовленные с грубейшими нарушениями. Блюда принесли в школу родители.
В Чите проверяют информацию о массовом отравлении в детском лагере
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Угонщик заявил, что торопился домой
Летом подобные фирмы-однодневки появляются особенно часто
На взятках попался сотрудник республиканской клинической больницы
Сельчанку наказали за ложный донос
Мальчик во второй раз оказался на операционном столе из-за инородных предметов
Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима
Регионы со сложной ситуацией с подростковой преступностью перечислила заместителя председателя Следственного комитета России
На пожаре погибли супруги
Подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности
Перед судом предстали гражданин Азербайджана и забайкалец
У молодого человека не было водительских прав
Зампред правительства Пётр Мордовской призвал не расслабляться
Также по этой причине затянулся дорожный ремонт
Для того, чтобы получить кредит, пострадавший сам сперва начал платить
Забывчивая владелица карты просила суд о снисхождении