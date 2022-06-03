Летом подобные фирмы-однодневки появляются особенно часто
С наступлением лета в Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники. Они раскидывают по почтовым ящикам квитанции с требованием срочной поверки или замены счётчиков.
– Это уже третья попытка именно этой компании за последние три месяца собрать таким преступным способом деньги с населения, – сообщили в улан-удэнском «Водоканале».
Эта компания никогда ранее никогда не обращалась в МУП «Водоканал» с заявлением на согласование работ по установке, замене или проведению поверки индивидуальных приборов учёта.
– Ежегодно мы фиксируем до пяти компаний, которые периодически появляются в нашем городе и пугают горожан срочной необходимостью провести поверку индивидуальных приборов учёта. Конечно, в свою очередь, мы сразу обращаемся в полицию. Летом фирмы-однодневки появляются особенно часто, – говорит Петр Карпуков, начальник отдела собственной безопасности МУП «Водоканал».
Специалисты напомнили, что при установке, замене, поверке приборов учёта подрядчик обязан выдать гражданам акт и паспорт на прибор учёта. При этом межповерочный интервал потребители могут увидеть в паспорте своего счётчика.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в начале марта в «Водоканал» стали массово поступать звонки от горожан с просьбой разъяснить информацию, полученную в квитанции. Улан-удэнцы жаловались на то, что некая фирма срочно требует от них проведения поверки или даже замены приборов учёта воды.
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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