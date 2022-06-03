Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством

46-летняя жительницы Джидинского района Бурятии признана виновной в заведомо ложном доносе о преступлении.Женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в отдел полиции и сообщила, что гражданский муж угрожает её убить. Полиция провела проверку, в ходе которой этот факт подтверждения не нашёл.