Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством

46-летняя жительницы Джидинского района Бурятии признана виновной в заведомо ложном доносе о преступлении.
Женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в отдел полиции и сообщила, что гражданский муж угрожает её убить. Полиция провела проверку, в ходе которой этот факт подтверждения не нашёл.
- Приговором Джидинского районного суда виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле житель Джидинского района, совравший полицейским о краже, был отправлен на обязательные работы. Мужчина пытался оговорить двух неприятелей.
Однако чаще всего ложные доносы касаются семейных отношений. Так, в марте жительница Заиграевского района оговорила супруга, так как обиделась на него. В январе жительница Северобайкальска, обидевшись на ударившего её сожителя, приукрасила произошедшее. Она соврала полицейским, что мужчина её избил и угрожал убить. Экспертиза же вреда, причинённого здоровью женщины, не установила. Жительница Баргузинского района врала, что муж бил её поленом.
Самую же удивительную историю сочинила жительница Джидинского района. Её сын сидит в колонии в Гусиноозёрске. Мать соскучилась по нему, но ехать в другой район на свидание не хотела. Поэтому она попросила односельчанина соврать о том, что её сын ещё до того, как сел за решётку, совершил кражу. Для допроса его пришлось этапировать в Джиду, так что мать смогла увидеть сына.
Однако чаще всего ложные доносы касаются семейных отношений. Так, в марте жительница Заиграевского района оговорила супруга, так как обиделась на него. В январе жительница Северобайкальска, обидевшись на ударившего её сожителя, приукрасила произошедшее. Она соврала полицейским, что мужчина её избил и угрожал убить. Экспертиза же вреда, причинённого здоровью женщины, не установила. Жительница Баргузинского района врала, что муж бил её поленом.
Самую же удивительную историю сочинила жительница Джидинского района. Её сын сидит в колонии в Гусиноозёрске. Мать соскучилась по нему, но ехать в другой район на свидание не хотела. Поэтому она попросила односельчанина соврать о том, что её сын ещё до того, как сел за решётку, совершил кражу. Для допроса его пришлось этапировать в Джиду, так что мать смогла увидеть сына.