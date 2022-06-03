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Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством

Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сельчанку наказали за ложный донос

46-летняя жительницы Джидинского района Бурятии признана виновной в заведомо ложном доносе  о преступлении.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в отдел полиции и сообщила, что гражданский муж угрожает её убить. Полиция провела проверку, в ходе которой этот факт подтверждения не нашёл.

- Приговором Джидинского районного суда виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле житель Джидинского района, совравший полицейским о краже, был отправлен на обязательные работы. Мужчина пытался оговорить двух неприятелей.

Однако чаще всего ложные доносы касаются семейных отношений. Так, в марте жительница Заиграевского района оговорила супруга, так как обиделась на него. В январе жительница Северобайкальска, обидевшись на ударившего её сожителя, приукрасила произошедшее. Она соврала полицейским, что мужчина её избил и угрожал убить. Экспертиза же вреда, причинённого здоровью женщины, не установила. Жительница Баргузинского района врала, что муж бил её поленом.

Самую же удивительную историю сочинила жительница Джидинского района. Её сын сидит в колонии в Гусиноозёрске. Мать соскучилась по нему, но ехать в другой район на свидание не хотела. Поэтому она попросила односельчанина соврать о том, что её сын ещё до того, как сел за решётку, совершил кражу. Для допроса его пришлось этапировать в Джиду, так что мать смогла увидеть сына.  
прокуратура суд приговор ложный донос

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