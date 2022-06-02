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В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик

В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
Происшествия,  Фото:ДРКБ
Мальчик во второй раз оказался на операционном столе из-за инородных предметов

В Улан-Удэ 15-летний юноша оказался в больнице после того, как случайно вдохнул канцелярский гвоздик. Инородное тело попало в бронхи.

В больницу подростка госпитализировали через несколько дней после инцидента, сообщили в детской республиканской клинической больницы.

При попытке удаления методом бронхоскопии врачи обнаружили сужение бронха рубцовыми тканями на определённом участке, что затруднило доступ к инородному телу. Как выяснилось, несколько лет назад мальчик таким же образом вдыхал кнопку, и врачам также приходилось её удалять.

Учитывая техническую сложность, оперативно был созван консилиум врачей, в том числе был приглашён заведующий отделением эндоскопии республиканского онкологического диспансер Вячеслав Ринчинов.

Операцию было решено выполнить в стенах онкодиспансера, так как там есть оборудование, позволяющее расширить суженный бронх и беспрепятственно добраться до необходимого участка.


2 июня силами врачей детской больницы и онкодиспансера канцелярский гвоздик был успешно извлечён из бронха.

Сейчас мальчик находится в детской больнице. Он чувствует себя удовлетворительно.
медицинская помощь врачи

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