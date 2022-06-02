Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима
В Улан-Удэ предстал перед судом 26-летний иностранец из ближнего зарубежья, присылавший 11-летней девочке непристойные снимки и видео и вымогавший у неё интимные фото. Извращенец признан виновным по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Молодой человек осенью 2020 года приехал в нашу страну к родственникам, жил и работал в Москве. В январе 2021 года он в соцсети вступил в переписку с 11-летней девочкой из Улан-Удэ. Педофил стал присылать ей фото и видео эротического содержания, а также сообщения на сексуальные темы циничного характера.
- Спустя некоторое время путём угроз молодой человек начал требовать от ребёнка её интимные фотографии, чем нарушил половую неприкосновенность девочки. Девочка рассказала о переписке родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Извращенца вычислили, несмотря на то, что он принял меры предосторожности. В интернет он выходил с корпоративной сим-карты с изменяющимися IP-адресами, которую купил в подземном переходе. В ходе обыска у него изъяли телефон; в нём обнаружили привязку к странице, с которой велась переписку с потерпевшей, а также другие доказательства.
Приговором суда иностранцу назначено 12 лет лишения свободы, сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима. Также с него в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
- Помимо этого в ряде других регионов страны следственными органами молодой человек проверяется на причастность к схожим преступлениям против половой неприкосновенности детей, совершённым с использованием социальных сетей, - уточнили в следственном управлении.
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
Происшествия, Фото:
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