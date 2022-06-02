Регионы со сложной ситуацией с подростковой преступностью перечислила заместителя председателя Следственного комитета России
В шести российских регионах, в том числе в Бурятии, зарегистрировано наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.
- Если говорить о самых «сложных» регионах, то наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, на 100 тысяч детского населения в возрасте от 14 до 17 лет, было зафиксировано в Тыве, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае, - сказала Леоненко.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021-го уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина раскрыла статистику подростковой преступности по итогам 2020 года. Тогда было зарегистрировано 646 преступлений совершённых несовершеннолетними или при их соучастии. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Рост детской и подростковой преступности отмечался в Улан-Удэ, Баргузинском, Курумканском, Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах.
Полных данных по 2021 году публично пока представлено не было.
Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима
Регионы со сложной ситуацией с подростковой преступностью перечислила заместителя председателя Следственного комитета России
На пожаре погибли супруги
Подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности
Перед судом предстали гражданин Азербайджана и забайкалец
У молодого человека не было водительских прав
Зампред правительства Пётр Мордовской призвал не расслабляться
Также по этой причине затянулся дорожный ремонт
Для того, чтобы получить кредит, пострадавший сам сперва начал платить
Забывчивая владелица карты просила суд о снисхождении
Также спасатели вывели из тайги женщину с проблемами зрения и слуха
Начата доследственная проверка
Девушка получила такие серьёзные травмы, что потеряла сознание
Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Пьяного водителя поймали ночью