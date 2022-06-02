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Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности

Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Регионы со сложной ситуацией с подростковой преступностью перечислила заместителя председателя Следственного комитета России

В шести российских регионах, в том числе в Бурятии, зарегистрировано наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

- Если говорить о самых «сложных» регионах, то наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, на 100 тысяч детского населения в возрасте от 14 до 17 лет, было зафиксировано в Тыве, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае, - сказала Леоненко.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021-го уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина раскрыла статистику подростковой преступности по итогам 2020 года. Тогда было зарегистрировано 646 преступлений совершённых несовершеннолетними или при их соучастии. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Рост детской и подростковой преступности отмечался в Улан-Удэ, Баргузинском, Курумканском, Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах.

Полных данных по 2021 году публично пока представлено не было. 
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