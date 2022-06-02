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В Иркутской области восьмилетняя девочка осиротела из-за пожара

В Иркутской области восьмилетняя девочка осиротела из-за пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На пожаре погибли супруги

Ночью 1 июня в деревне Куда Иркутского района Иркутской области произошёл пожар, на котором погибли супруги.

Возгорание случилось в третьем часу ночи, сообщение о нём поступило на телефон 101 в 02:57. На улице Заречная горел двухэтажный деревянный дом. На момент прибытия пожарных дом был полностью в огне. Из горящего дома к этому моменту самостоятельно выбралась восьмилетняя девочка.

Пожарные ликвидировали открытый огонь и вошли в жилище. На втором этаже обнаружили погибших родителей девочки – 42-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

С ребёнком сейчас работает психолог.

На данный момент известно, что девочка проснулась ночью от сильного хлопка на первом этаже дома, почувствовала запах дыма и разбудила своих родителей. С первого этажа шёл дым. Ребёнок вышел из дома, после чего огонь мгновенно охватил первый этаж. На крики девочки откликнулся сосед, который и вызвал пожарных.

В ходе осмотра места пожара стало очевидно, что возгорание началось в районе электрического счётчика.

По факту пожара проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства, способствующие возникновению пожара и гибели людей.

С начала года в Иркутской области произошло 3245 пожаров. На пожарах погибли 96 человек, 94 человека получили травмы.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области

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