Подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности
22 марта в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась 32-летняя жительница пригородного посёлка. Она сообщила, что неизвестный украл её мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
Точное место, где произошла кража, она назвать затруднилась. Женщина лишь уточнила, что это, вероятнее всего, произошло в посёлке Аэропорт.
- Более двух месяцев преступление оставалось не раскрытым, но работа сотрудников уголовного розыска по нему не останавливалась. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось подозреваемого. Злоумышленницей оказалась 36-летняя женщина, проживающая в Иволгинском районе. Она подобрала мобильник, после чего выбросила установленную сим-карту и сделала сброс устройства на заводские настройки. Затем сельчанка без зазрения совести стала пользоваться аппаратом, - сообщили в МВД по Бурятии.
Подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, характеризуется положительно. Она многодетная мать, уточнили в полиции.
Сейчас на женщину возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Телефон вернули законной владелице.
Сельчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В Улан-Удэ многодетная мать украла телефон
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