В Чите вынесли приговор о незаконном обороте золота на 11 млн

Перед судом предстали гражданин Азербайджана и забайкалец



В Чите суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, а также жителя Калганского района Забайкальского края, которые занимались незаконным оборотом золота.



В конце 2021 года гражданин Азербайджана договорился с забайкальцем о покупке 23 слитков чистого золота общей массой более 2,5 кг. Стоимость этой партии золота составила около 11 млн рублей.



Слитки изготовили забайкалец из золота неизвестного происхождения, которое нашёл в доме отца после его смерти.



Однако мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов, когда они встретились для совершения сделки. Все золотые слитки изъяли.



- Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же срок, а также штраф в размере 100 тысяч рублей каждому, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Изъятое золото обращено в доход государства.



Приговор не вступил в законную силу.

