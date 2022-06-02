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В Чите вынесли приговор о незаконном обороте золота на 11 млн

В Чите вынесли приговор о незаконном обороте золота на 11 млн
Происшествия,  Фото:pexels.com
Перед судом предстали гражданин Азербайджана и забайкалец

В Чите суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, а также жителя Калганского района Забайкальского края, которые занимались незаконным оборотом золота.

В конце 2021 года гражданин Азербайджана договорился с забайкальцем о покупке 23 слитков чистого золота общей массой более 2,5 кг. Стоимость этой партии золота составила около 11 млн рублей.

Слитки изготовили забайкалец из золота неизвестного происхождения, которое нашёл в доме отца после его смерти.

Однако мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов, когда они встретились для совершения сделки. Все золотые слитки изъяли.

- Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же срок, а также штраф в размере 100 тысяч рублей каждому, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Изъятое золото обращено в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.
золото

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