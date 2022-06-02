В Ангарске пьяный водитель устроил ночные гонки с полицейскими

У молодого человека не было водительских прав



В Ангарске водитель пикапа «УАЗ Патриот» устроил гонки с экипажем ДПС. Погоня произошла ночью 31 мая.



Сперва полицейские заметили, как водитель пикапа двигался по дворам с выключенными фарами. Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться. Вместо этого водитель увеличил скорость и попытался скрыться от патруля.



Судя по видео с погони, гонщик время от времени притормаживал, а затем внезапно набирал большую скорость. После недолгого преследования водитель остановился.



Лихача задержали на Ангарском проспекте, вблизи шестого микрорайона. За рулём оказался 18-летний местный житель. Оправдываться за свой поступок он не стал.



- Проведённая процедура освидетельствования на состояние опьянения показала, что алкоголь в выдыхаемым им воздухе превышает норму в 6,5 раз. Также установлено, что молодой человек не имеет и никогда не получал водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На молодого человека составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея соответствующих прав. Санкция статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей.



Отечественный автомобиль поместили на арестплощадку.



