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В Ангарске пьяный водитель устроил ночные гонки с полицейскими

Происшествия, 
У молодого человека не было водительских прав

В Ангарске водитель пикапа «УАЗ Патриот» устроил гонки с экипажем ДПС. Погоня произошла ночью 31 мая.

Сперва полицейские заметили, как водитель пикапа двигался по дворам с выключенными фарами. Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться. Вместо этого водитель увеличил скорость и попытался скрыться от патруля.

Судя по видео с погони, гонщик время от времени притормаживал, а затем внезапно набирал большую скорость. После недолгого преследования водитель остановился.

Лихача задержали на Ангарском проспекте, вблизи шестого микрорайона. За рулём оказался 18-летний местный житель. Оправдываться за свой поступок он не стал.

- Проведённая процедура освидетельствования на состояние опьянения показала, что алкоголь в выдыхаемым им воздухе превышает норму в 6,5 раз. Также установлено, что молодой человек не имеет и никогда не получал водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На молодого человека составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея соответствующих прав. Санкция статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей.

Отечественный автомобиль поместили на арестплощадку.

ГИБДД

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