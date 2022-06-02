В Бурятии число загораний сухой травы выросло почти на 80%

Зампред правительства Пётр Мордовской призвал не расслабляться



С начала года в Бурятии зарегистрировано 754 случая загорания сухой травы. Общая площадь пожаров превысила две тысячи га, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Число таких пожаров значительно увеличилось. За аналогичный период 2021 года было зафиксировано 425 случаев загораний сухой травы, площадь пожаров была 469 га.



Так что по сравнению с прошлым годом количество загораний сухой травы увеличилось на 78%, площадь пожаров – в 4,3 раза.



Все возгорания травы происходят по вине жителей республики. Они сжигают траву и мусор на своих участках и полях, а также разжигают костры, несмотря на действующий особый противопожарный режим.



За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано три таких пожара. Их общая площадь составила 1,54 га.



Ежедневно работает оперативный штаб по тушению лесных и ландшафтных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.



- За прошедшие сутки по профилактике в целом отработали неплохо, как по лесным пожарам, так и по недопущению возгорания в населённых пунктах. Но расслабляться нельзя! – призвал Пётр Мордовской.



Зампред правительства поручил главам районов и руководителям республиканских ведомств усилить информационную работу по противопожарной агитации населения, а также работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп.



- Наша главная задача — это информационная работа с населением республики по соблюдению требований особого пожарного режима и недопущению выжиганий травы и мусора, - напомнил главам Пётр Мордовской.



С 8 июня штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются в разы. Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности, будет составлять:



- для граждан от 15 до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч;

- для юрлиц - от 300 до 400 тысяч.



