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В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Также по этой причине затянулся дорожный ремонт

Накануне, 1 июня, во время ремонта дороги на улице Терешковой в Улан-Удэ дорожники порвали электрический кабель.

Из-за отсутствия электроэнергии с 10:39 до11:08 было остановлено движение маршрутов трамваев №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8. Время простоя составило порядка 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также по этой причине было отложено начало масштабных дорожных работ по улице Терешковой. Проезд от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса перекрыли только во второй половине дня, хотя планировали с утра.

Из-за перекрытия дороги изменились схемы движения 19 маршрутов.

По плану работы должны завершить 15 июня.
трамвай

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