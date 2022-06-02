Также по этой причине затянулся дорожный ремонт
Накануне, 1 июня, во время ремонта дороги на улице Терешковой в Улан-Удэ дорожники порвали электрический кабель.
Из-за отсутствия электроэнергии с 10:39 до11:08 было остановлено движение маршрутов трамваев №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8. Время простоя составило порядка 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также по этой причине было отложено начало масштабных дорожных работ по улице Терешковой. Проезд от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса перекрыли только во второй половине дня, хотя планировали с утра.
Из-за перекрытия дороги изменились схемы движения 19 маршрутов.
По плану работы должны завершить 15 июня.
В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Забывчивая владелица карты просила суд о снисхождении
Также спасатели вывели из тайги женщину с проблемами зрения и слуха
Начата доследственная проверка
Девушка получила такие серьёзные травмы, что потеряла сознание
Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Пьяного водителя поймали ночью
На месте работали полицейские и взрывотехники
В нынешнем сезоне зарегистрировано меньше лесных пожаров, чем год назад
Прокурор посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким
На место приехали несколько пожарных машин
Кража произошла после отдыха в сауне
Также девушка украла деньги, чтобы сделать маникюр
Одной из них пришлось провести ночь в лесу
Мужчину зарезали ударом ножа в шею
Вор испугался, узнав, что оказался под подозрением