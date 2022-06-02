Улан-удэнку осудили за кражу денег с найденной карты

Забывчивая владелица карты просила суд о снисхождении



В январе улан-удэнка нашла возле дома банковскую карту. Недолго думая, она рассчиталась ею в ближайшем магазине. Карта оснащена бесконтактным способом оплаты и не требует ввода пин-кода, поэтому совершить покупки за чужой счёт не составило труда. Ущерб составил более двух тысяч рублей.



По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Вскоре воровку нашли и задержали.



При назначении наказания суд учёл признание вины, привлечение к уголовной ответственности впервые, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей и принесение ей извинений. Потерпевшая также просила о снисхождении.



Суд назначил горожанке наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком шесть месяцев.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

