Забывчивая владелица карты просила суд о снисхождении
В январе улан-удэнка нашла возле дома банковскую карту. Недолго думая, она рассчиталась ею в ближайшем магазине. Карта оснащена бесконтактным способом оплаты и не требует ввода пин-кода, поэтому совершить покупки за чужой счёт не составило труда. Ущерб составил более двух тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Вскоре воровку нашли и задержали.
При назначении наказания суд учёл признание вины, привлечение к уголовной ответственности впервые, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей и принесение ей извинений. Потерпевшая также просила о снисхождении.
Суд назначил горожанке наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком шесть месяцев.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Улан-удэнку осудили за кражу денег с найденной карты
Происшествия, Фото:
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