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В центре Улан-Удэ парень сильно избил девушку

В центре Улан-Удэ парень сильно избил девушку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Девушка получила такие серьёзные травмы, что потеряла сознание

В центре Улан-Удэ парень жестоко избил свою 20-летнюю девушку. Произошло это в ночь с 30 на 31 мая в районе остановки «Виадук».

Об инциденте рассказал сестра пострадавшей в паблике «Аноним 03». По её словам, всё произошло, когда пара сидела в машине. Молодой человек, который был пьян, сильно избил подругу (она была трезва) и выбросил из автомобиля. Жертва получила такие серьёзные травмы, что потеряла сознание.

- *** избил мою сестру в машине и выкинул её из этой же машины. *** наблюдал. Она потеряла сознание. У неё сломана нога, швы на лице, голове, ссадины, царапины, - рассказала сестра пострадавшей горожанки.

Избитая девушка пришла в себя только на следующий день, 1 июня. Сейчас она находится в больнице, её ждёт длительное лечение.

Сестра девушки обратилась к общественности, так как теперь нападавший пытается выгородить себя. Семья уже получает угрозы от родственников молодого человека. Они, вероятно, опасаются уголовного преследования за побои.

Кроме того, рассказывает сестра пострадавшей, уже придумана оправдывающая версия. «Они пытаются выкрутить ситуации, что он как будто дрифтанул и случайно задел её», - поделилась девушка.

Также она отметила, что все участники конфликта – жители села Иволгинск.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию подтвердили. В полицию сообщение поступило из больницы, также есть заявление от родственников пострадавшей.

- В настоящее время проводится проверка, - отметили в министерстве внутренних дел.

побои

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