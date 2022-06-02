В Бурятии нет лесных пожаров

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В нынешнем сезоне зарегистрировано меньше лесных пожаров, чем год назад



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по дотушиванию лесного пожара в Кижингинском районе, который возник 31 мая.



На тушении работало 16 человек из числа лесной охраны и привлечённых лесопользователей. Задействовано три единицы лесопожарной техники. Вчера лесной пожар ликвидирован на площади 3,8 га.



На утро 2 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.



Всего в республике с начала года зарегистрировано 137 лесных пожаров общей площадью 4,3 тысячи га. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 261 лесной пожар на общей площади 72,4 тысячи га., сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства



