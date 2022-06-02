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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В нынешнем сезоне зарегистрировано меньше лесных пожаров, чем год назад

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по дотушиванию лесного пожара в Кижингинском районе, который возник 31 мая.

На тушении работало 16 человек из числа лесной охраны и привлечённых лесопользователей. Задействовано три единицы лесопожарной техники. Вчера лесной пожар ликвидирован на площади 3,8 га.

На утро 2 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.

Всего в республике с начала года зарегистрировано 137 лесных пожаров общей площадью 4,3 тысячи га. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 261 лесной пожар на общей площади 72,4 тысячи га., сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства

лесные пожары

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