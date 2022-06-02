Улан-удэнцу, насмерть сбившему девочку, ужесточили наказание

В Улан-Удэ ужесточили наказание водителю, который в состоянии опьянения сбил двух девочек, одна из которых погибла.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2020 года в вечернее время 41-летний мужчина сел за руль автомобиля Mazda Familia в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист ехал в магазин на высокой скорости по улице Совхозная, не справился с управлением и выехал на тротуар. Мужчина сбил двух 12-летних девочек.
Девочки получили многочисленные травмы, а одна из них скончалась. Кроме того, пассажиру автомобиля причинён тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.
В декабре 2021 года суд признал его виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Виновному назначено пять лет лишения свободы.
Посчитав наказание чрезмерно мягким, прокурор оспорил судебный акт, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Верховный суд Бурятии приговор районного суда отменил, постановил апелляционный приговор, назначив осуждённому более строгое наказание – восемь лет колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев,