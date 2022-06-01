 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июня

31 мая

Популярное

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
На место приехали несколько пожарных машин

Сегодня, 1 июня, в Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Форум». На место приехали сразу несколько пожарных машин.

В Telegram-канале «Весь Улан-Удэ» опубликовали несколько роликов с места событий. Очевидцы сочли, что это плановая учебная тревога, вероятно, из-за отсутствия дыма.

- Поели называется, все сразу сбежали. Свыше четырёх [пожарных] машин- рассказал очевидец.

Как выяснилось, эвакуация произошла из-за короткого замыкания розетки в одном из магазинов.

- Произошло короткое замыкание розетки в одном из магазинов в «Форуме». Сейчас всё работает в штатном режиме, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Зимой 2018 года из «Форума» эвакуировали около 500 человек из-за загорания электрощитка на первом этаже
ТРЦ короткое замыкание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
Происшествия, 01.06.2022
На место приехали несколько пожарных машин
В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную женщину
В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную женщину
Происшествия, 01.06.2022
Кража произошла после отдыха в сауне
В Улан-Удэ осудили девушку, под Новый год обокравшую свою бабушку
В Улан-Удэ осудили девушку, под Новый год обокравшую свою бабушку
Происшествия, 01.06.2022
Также девушка украла деньги, чтобы сделать маникюр
В Иркутской области спасли заблудившихся в лесу женщин
В Иркутской области спасли заблудившихся в лесу женщин
Происшествия, 01.06.2022
Одной из них пришлось провести ночь в лесу
В Улан-Удэ вор подкинул украденные вещи обратно
В Улан-Удэ вор подкинул украденные вещи обратно
Происшествия, 01.06.2022
Вор испугался, узнав, что оказался под подозрением
В Забайкалье самолёт уткнулся носом в землю при посадке
В Забайкалье самолёт уткнулся носом в землю при посадке
Происшествия, 01.06.2022
На борту находились четыре человека, в том числе дети
В Улан-Удэ автомобилист сбил светофор
В Улан-Удэ автомобилист сбил светофор
Происшествия, 01.06.2022
ДТП произошло в центре города
В читинское СИЗО пытались пронести телефон
В читинское СИЗО пытались пронести телефон
Происшествия, 01.06.2022
Запрещённый предмет нашли и изъяли
Улан-удэнец угрожал продавцу топором ради ящика водки
Улан-удэнец угрожал продавцу топором ради ящика водки
Происшествия, 01.06.2022
Улан-удэнец совершил разбой в Забайкальском крае
Жителю Бурятии, сколотившему банду мошенников, дали 9 лет
Жителю Бурятии, сколотившему банду мошенников, дали 9 лет
Происшествия, 01.06.2022
Преступники выманили у жертв более 6 миллионов рублей
В Бурятии сгорела начальная школа
В Бурятии сгорела начальная школа
Происшествия, 01.06.2022
В сгоревшем здании школы учились всего трое детей
В Улан-Удэ запретили сайт по продаже ядов
В Улан-Удэ запретили сайт по продаже ядов
Происшествия, 01.06.2022
Опасный сайт выявила прокуратура 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^