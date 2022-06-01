На место приехали несколько пожарных машин
Сегодня, 1 июня, в Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Форум». На место приехали сразу несколько пожарных машин.
В Telegram-канале «Весь Улан-Удэ» опубликовали несколько роликов с места событий. Очевидцы сочли, что это плановая учебная тревога, вероятно, из-за отсутствия дыма.
- Поели называется, все сразу сбежали. Свыше четырёх [пожарных] машин- рассказал очевидец.
Как выяснилось, эвакуация произошла из-за короткого замыкания розетки в одном из магазинов.
- Произошло короткое замыкание розетки в одном из магазинов в «Форуме». Сейчас всё работает в штатном режиме, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Зимой 2018 года из «Форума» эвакуировали около 500 человек из-за загорания электрощитка на первом этаже.
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТРЦ «Форум»
Происшествия, Фото:
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