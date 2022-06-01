В Улан-Удэ осудили девушку, под Новый год обокравшую свою бабушку

Также девушка украла деньги, чтобы сделать маникюр



31 декабря 2021 года жительница Улан-Удэ в квартире у своей бабушки украла деньги с её счёта. Горожанка установила приложение мобильного банка и обнаружила, что на банковских счетах имеется сбережения.



Девушка перевела 10 тысяч рублей на счёт своей подруги. При этом соврала, что это подарок на Новый год от бабушки, но на свою карту получить деньги не может из-за технической проблемы.



Также она украла наличные деньги, которые потратила на маникюр.



Таким образом, внучка присвоила 11 100 рублей, принадлежащие бабушке.



Суд квалифицировал её действия как кража с банковского счёта.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые, принесение извинений потерпевшей. Бабуля простила внучку и просила суд прекратить в отношении неё уголовное преследование,



Суд назначил улан-удэнке один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.

