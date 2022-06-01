Одной из них пришлось провести ночь в лесу
31 мая в Шелеховском районе Иркутской области спасли 56-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора черемши.
- Отряд экстренного реагирования региональной пожарно-спасательной службы нашёл и вывел из леса женщину 1965 года рождения. Она отправилась на сбор черемши в лес в районе посёлка Граматуха, но обратно вернуться самостоятельно не смогла, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Слюдянском районе сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и пожарно-спасательной службы успешно завершили поиск 54-летней женщины, которая ушла в лес в районе поселка Тибельти 30 мая.
Было пройдено порядка 10 километров одной группой и обследовано 68 километров леса на квадроцикле и 20 километров пешим ходом – другой.
Сегодня, 1 июня, женщина была найдена и передана родственникам.
В Иркутской области спасли заблудившихся в лесу женщин
Происшествия, Фото:
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