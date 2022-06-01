В Улан-Удэ автомобилист сбил светофор

ДТП произошло в центре города
31 мая в центре Улан-Удэ, на перекрёстке улиц Смолина и Кирова автомобилист сбил стойку пешеходного светофора.
- Сразу же на место аварии была направлена оперативно-выездная бригада, проверить исправную работу светофорного объекта. На данный момент светофорная стойка демонтирована, пешеходный светофор перенесён на соседнюю стойку. Светофор работает в штатном режиме, - сообщили в МБУ «Горсвет».
С начала года в Улан-Удэ было сбито восемь опор наружного освещения и три светофорные стойки. Это на четыре опоры меньше чем, в прошлом 2021 году.
ДТП произошло в центре города
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