В Улан-Удэ автомобилист сбил светофор





31 мая в центре Улан-Удэ, на перекрёстке улиц Смолина и Кирова автомобилист сбил стойку пешеходного светофора.- Сразу же на место аварии была направлена оперативно-выездная бригада, проверить исправную работу светофорного объекта. На данный момент светофорная стойка демонтирована, пешеходный светофор перенесён на соседнюю стойку. Светофор работает в штатном режиме, - сообщили в МБУ «Горсвет».С начала года в Улан-Удэ было сбито восемь опор наружного освещения и три светофорные стойки. Это на четыре опоры меньше чем, в прошлом 2021 году.