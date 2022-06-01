В Тункинском нацпарке в Бурятии поймали трёх мужчин с заряженными ружьями

Происшествия, Фото: Тункинский нацпарк

Оружия изъято и передано в полицию



За прошедшую неделю инспекторы оперативной группы национального парка «Тункинский» в Бурятии задержаны трёх человек с заряженными ружьями.



- В отношении нарушителей составлены административные протоколы за нахождение на территории особо охраняемой природной территории с оружием без разрешительных документов и в условиях действия особого противопожарного режима, когда въезд в леса запрещен по ст. 8.39 КоАП РФ, - сообщили в Тункинском нацпапке.



Оружия у граждан изъяты и переданы отдел полиции для принятия мер.



Справка:



В соответствии со ст.8.39 КоАП РФ, нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц в размере от 3 до 500 тысяч тысяч рублей, с конфискацией орудий.



Также возможно привлечение нарушителя к уголовной ответственности.

