Оружия изъято и передано в полицию
За прошедшую неделю инспекторы оперативной группы национального парка «Тункинский» в Бурятии задержаны трёх человек с заряженными ружьями.
- В отношении нарушителей составлены административные протоколы за нахождение на территории особо охраняемой природной территории с оружием без разрешительных документов и в условиях действия особого противопожарного режима, когда въезд в леса запрещен по ст. 8.39 КоАП РФ, - сообщили в Тункинском нацпапке.
Оружия у граждан изъяты и переданы отдел полиции для принятия мер.
Справка:
В соответствии со ст.8.39 КоАП РФ, нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц в размере от 3 до 500 тысяч тысяч рублей, с конфискацией орудий.
Также возможно привлечение нарушителя к уголовной ответственности.
В Тункинском нацпарке в Бурятии поймали трёх мужчин с заряженными ружьями
Происшествия, Фото:
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