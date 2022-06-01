В читинское СИЗО пытались пронести телефон

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Запрещённый предмет нашли и изъяли



В СИЗО-1 в Чите пытались доставить осуждённому сотовый телефон. Однако сотрудники обнаружили и изъяли «запрещёнку».



- Во время обыск и досмотра вещей 39-летнего осуждённого, прибывшего плановым железнодорожным караулом «Хабаровск-Чита» нашли сотовый телефон с аккумуляторной батареей, спрятанный ухищрённым способом, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



По этому факту назначена и проводится служебная проверка.

