Улан-удэнец угрожал продавцу топором ради ящика водки

Улан-удэнец совершил разбой в Забайкальском крае



В городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края улан-удэнец совершил разбой в продуктовом магазине.



Сперва мужчина зашёл в магазин около шести часов вечера и на глазах продавца схватил с прилавку пол-литровую бутылку пива. С ней убежал, не расплатившись. Продавец позвонила хозяину магазина, который вызвал полицию и поехал на место.



Через некоторое время мужчина вернулся, на этот раз не с пустыми руками. Угрожая сотруднице топором, он потребовал ящик водки.



Однако в этот момент в магазин зашёл хозяин. Бизнесмен сам задержал разбойника и удерживал его до приезда полиции.



- Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Улан-Удэ без определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанного заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Улан-удэнцу грозит до десяти лет лишения свободы.





