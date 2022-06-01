Улан-удэнец совершил разбой в Забайкальском крае
В городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края улан-удэнец совершил разбой в продуктовом магазине.
Сперва мужчина зашёл в магазин около шести часов вечера и на глазах продавца схватил с прилавку пол-литровую бутылку пива. С ней убежал, не расплатившись. Продавец позвонила хозяину магазина, который вызвал полицию и поехал на место.
Через некоторое время мужчина вернулся, на этот раз не с пустыми руками. Угрожая сотруднице топором, он потребовал ящик водки.
Однако в этот момент в магазин зашёл хозяин. Бизнесмен сам задержал разбойника и удерживал его до приезда полиции.
- Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Улан-Удэ без определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанного заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Улан-удэнцу грозит до десяти лет лишения свободы.
Улан-удэнец угрожал продавцу топором ради ящика водки
Происшествия, Фото:
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