Преступники выманили у жертв более 6 миллионов рублей
В Якутске осудили жителя Бурятии, который возглавлял банду телефонных мошенников.
Житель Бурятии со знакомым организовал «бизнес» на обмане людей, организовав преступную группу. Они использовали классическую схему, когда звонили людям под видом банковских работников. Звонки, кстати, шли из Иркутской области и Бурятии. У своих жертв аферисты вытягивали данные о номерах банковских карт, кодах и паролях. На потерпевших «вешали» кредиты, а деньги переводили на специально организованные счета.
Всего таким образом были украдены средства у 38 человек. Большинство из них - жители Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Сумма причинённого им ущерба превысила 6 миллионов рублей.
Житель Бурятии был признан виновным по статьям «Кража, совершённая с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере организованной группой» и «Мошенничество, совершённое в крупном размере организованной группой», а также в покушении на преступления по этим статьям.
Мужчину приговорили к девяти годам. Сидеть он будет в колонии общего режима.
- В отношении второго члена организованной группы уголовное дело в связи с заключением досудебного соглашения рассмотрено судом отдельно. Он осуждён к шести годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Жителю Бурятии, сколотившему банду мошенников, дали 9 лет
Происшествия, Фото:
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