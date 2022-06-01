 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июня

31 мая

Популярное

Жителю Бурятии, сколотившему банду мошенников, дали 9 лет

Жителю Бурятии, сколотившему банду мошенников, дали 9 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступники выманили у жертв более 6 миллионов рублей

В Якутске осудили жителя Бурятии, который возглавлял банду телефонных мошенников.

Житель Бурятии со знакомым организовал «бизнес» на обмане людей, организовав преступную группу. Они использовали классическую схему, когда звонили людям под видом банковских работников. Звонки, кстати, шли из Иркутской области и Бурятии. У своих жертв аферисты вытягивали данные о номерах банковских карт, кодах и паролях. На потерпевших «вешали» кредиты, а деньги переводили на специально организованные счета.

Всего таким образом были украдены средства у 38 человек. Большинство из них - жители Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Сумма причинённого им ущерба превысила 6 миллионов рублей.

Житель Бурятии был признан виновным по статьям «Кража, совершённая с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере организованной группой» и «Мошенничество, совершённое в крупном размере организованной группой», а также в покушении на преступления по этим статьям.

Мужчину приговорили к девяти годам. Сидеть он будет в колонии общего режима.

- В отношении второго члена организованной группы уголовное дело в связи с заключением досудебного соглашения рассмотрено судом отдельно. Он осуждён к шести годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорела начальная школа
В Бурятии сгорела начальная школа
Происшествия, 01.06.2022
В сгоревшем здании школы учились всего трое детей
В Улан-Удэ запретили сайт по продаже ядов
В Улан-Удэ запретили сайт по продаже ядов
Происшествия, 01.06.2022
Опасный сайт выявила прокуратура 
В Улан-Удэ горела трава возле кладбища
В Улан-Удэ горела трава возле кладбища
Происшествия, 01.06.2022
Пожар потушили за полчаса 
В Бурятии гость убил хозяина дома, попросившего быть тише
В Бурятии гость убил хозяина дома, попросившего быть тише
Происшествия, 31.05.2022
Убийство произошло в доме возле пилорамы
В Бурятии на свалке нашли артиллерийские снаряды
В Бурятии на свалке нашли артиллерийские снаряды
Происшествия, 31.05.2022
Неизвестные выбросили снаряды на пустыре
Мошенница обманула 90-летнюю ангарчанку при помощи письма чиновникам
Мошенница обманула 90-летнюю ангарчанку при помощи письма чиновникам
Происшествия, 31.05.2022
Незнакомка пообещала старушке направить письмо в органы власти с просьбами в решении проблем и взяла за это больше 18 тысяч рублей
Покупательницу квадроцикла из Бурятии «кинули» почти на 500 тысяч
Покупательницу квадроцикла из Бурятии «кинули» почти на 500 тысяч
Происшествия, 31.05.2022
Девушка перевела крупную сумму мошенникам, хоть и сомневалась
Улан-удэнец поплатился жизнью за оскорбления по телефону
Улан-удэнец поплатился жизнью за оскорбления по телефону
Происшествия, 31.05.2022
На разборки убийцы отправились через полгорода на такси
В Иркутской области на большой площади горит свалка из опилок
В Иркутской области на большой площади горит свалка из опилок
Происшествия, 31.05.2022
Горение происходит на глубине от трёх до пяти метров, что не позволяет использовать пожарную технику
В Бурятии поймали двух браконьеров с ружьями
В Бурятии поймали двух браконьеров с ружьями
Происшествия, 31.05.2022
У нарушителей не было лицензии на охоту
В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн
В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн
Происшествия, 31.05.2022
Трёх преступников объявили в федеральный розыск
В Улан-Удэ продолжаются нападения собак на людей
В Улан-Удэ продолжаются нападения собак на людей
Происшествия, 31.05.2022
Напавшие на улан-удэнцев собаки находились на самовыгуле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^