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В Бурятии тушат один лесной пожар

В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очаг уже локализован

За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Кижингинском районе Бурятии. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и привлечённых лесопользователей. Было задействовано три единицы лесопожарной техники.

Возгорание локализовано на площади 3,8 га, сегодня продолжаются работы по дотушиванию.

На утро 1 июня новых возгораний в лесах республики не обнаружено.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщаться на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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