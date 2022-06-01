В Бурятии тушат один лесной пожар

Очаг уже локализован



За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Кижингинском районе Бурятии. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и привлечённых лесопользователей. Было задействовано три единицы лесопожарной техники.



Возгорание локализовано на площади 3,8 га, сегодня продолжаются работы по дотушиванию.



На утро 1 июня новых возгораний в лесах республики не обнаружено.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщаться на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

