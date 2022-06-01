Пожар потушили за полчаса
Накануне, 31 мая, в начале девятого часа утра загорелась трава в улан-удэнском микрорайоне Кирзавод. Пожар случился на территории возле кладбища.
Огонь потушили за полчаса. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщается в оперативной сводке по городу.
Другой крупный пожар произошёл по улице Волочаевская, 64. Здесь горела трава на площади 200 квадратных метров. Пожар случился в 3:31, через полчаса он уже был потушен.
Сегодня, 1 июня, в Улан-Удэ, Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Курумканском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах Бурятии ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс (самый высокий класс пожарной опасности).
В Улан-Удэ горела трава возле кладбища
Происшествия, Фото:
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