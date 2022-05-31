Убийство произошло в доме возле пилорамы
28 мая около полуночи в селе Тохой Селенгинского района Бурятии в жилом доме возле пилорамы был убит 57-летний мужчина.
По подозрению в убийстве на месте задержан 40-летний напарник покойного. Мужчина дал признательные показания; ему уже предъявлено обвинение.
По данным следствия, обвиняемый работает в селе Тохой у местного предпринимателя, занимающегося заготовкой и обработкой древесины. Вечером 28 мая он с другими работниками в доме у напарника, расположенного возле пилорамы, распивал алкоголь.
Около полуночи хозяин стал готовиться ко сну и попросил собутыльников быть тише. Мужчине это требование не понравилось.
- При выяснении отношений между пьяными мужчинами возникла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый схватил нож и нанёс им удары в грудь и живот противника. От полученных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник выскочил на улицу и убежал. Он спрятал орудие преступления, но спустя некоторое время одумался и вернулся обратно. В доме уже находился владелец пилорамы, который вызвал сотрудников полиции. Обвиняемый больше не пытался скрыться, и вскоре был задержан прибывшей следственно-оперативной группой, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Обвиняемый заключен под стражу.
В Бурятии гость убил хозяина дома, попросившего быть тише
Происшествия, Фото:
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