Мошенница обманула 90-летнюю ангарчанку при помощи письма чиновникам

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Незнакомка пообещала старушке направить письмо в органы власти с просьбами в решении проблем и взяла за это больше 18 тысяч рублей



Полицейские в Ангарске задержали мошенницу, которая обманула 90-летнюю бабушку под видом написания письма чиновникам. Также мошенница продала старушке икру сомнительного качества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В квартиру к 90-летней ангарчанке гостья проникла, предложив красную икру с большой скидкой. Пожилая женщина позволила посетительнице зайти, а в ходе беседы пожаловалась на свои проблемы. Молодая женщина взялась помочь в их решении, заявив, что поможет написать письмо чиновникам, а затем отправить его по почте. При этом поставила условие, что за услугу надо будет заплатить 15 тысяч рублей, а чтобы письмо попало в столицу как можно быстрее, дополнительно выплатить ей 3,5 тысячи рублей.



Пенсионерка под диктовку гостьи сама написала текст и отдала собеседнице 18,5 тысяч рублей за его отправку. После «помощница» покинула квартиру. Вскоре пожилая ангарчанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».



Сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемую в обмане. Ею оказалась 27-летняя ранее не судимая жительница Ставропольского края. Пока она отправлена под арест.



Кроме того, по данным следователей, под видом натуральной рыбьей икры гостья, вероятно, продала имитированную, которую купила на рынке по цене в 10 раз ниже, чем предлагала пенсионерке. Сейчас «икра» изъята и будет передана на экспертизу.





