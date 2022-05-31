Девушка перевела крупную сумму мошенникам, хоть и сомневалась
28 мая в полицию Мухоршибирского района Бурятии обратилась 30-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Она лишилась 490 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии.
Сельчанка планировала приобрести квадроцикл. На популярном сайте купли-продажи девушка нашла объявление и позвонила по указанному номеру. Продавец не стал скрывать, что находится в Самарской области, однако заявил, что сможет оформить доставку квадроцикла в Бурятию после перевода денег. Девушка, усомнившись, попросила гарантии, после чего ей прислали поданную заявку в транспортную компанию на доставку груза.
Покупательница позвонила в компанию для уточнения информации и получила ответ, что действительно, заявка на отправление имеется, но самого груза нет. Тогда девушка, снова усомнившись, позвонила продавцу. Однако он уверил её, что уже находится на территории компании-перевозчика и отправит товар, как только она переведёт ему 490 тысяч рублей.
Девушка перевела сбережения по указанному счёту, однако груз перевозчику так и не поступил. Сельчанка дозвонилась до продавца и он вновь уверил о скорой отправке товара, а вскоре выключил телефон.
Спустя несколько дней, поняв, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию.
По факту мошеннических действий следователь возбудил уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года жительницу Бурятии обманули при покупке ёлки в соцсети.
Покупательницу квадроцикла из Бурятии «кинули» почти на 500 тысяч
Происшествия, Фото:
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