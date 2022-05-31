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Улан-удэнец поплатился жизнью за оскорбления по телефону

Улан-удэнец поплатился жизнью за оскорбления по телефону
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На разборки убийцы отправились через полгорода на такси

Двое улан-удэнец, до смерти избившие мужчину, предстанут перед судом. Обвиняемым по 35 лет и 41 году. Они расправились со знакомым, который оскорблял их в телефонном разговоре, при этом на разборки отправились через полгорода на такси.

По данным следствия, всё произошло 18 мая 2021 года. В течение дня двое мужчин в селе Поселье распивали спиртные напитки. Один из них позвонил знакомому, который также в этот момент был пьян. Разговор, который был поставлен на громкую связь, шёл о давнем долге. Во время беседы оппонент стал оскорблять звонившего и его приятеля, не раз их обматерив.

Мужчины сильно разозлились. Они вызвали такси и поехали на Шишковку, где находился оскорбивший их человек. В доме напали на него и принялись с силой бить руками и ногами по голове и телу.

Затем нападавшие вывели свою жертву на улицу, где продолжили избивать. Спустя некоторое время один из них завёл избитого во двор к соседям и там бросил.

Хозяин дома позже обнаружил избитого мужчину и вызвал скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре от повреждений головы он скончался.

На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».

- На начальном этапе расследования обвиняемые не признавали вину. Они давали противоречивые показания, что потребовало проведения значительного числа очных ставок между ними и свидетелями преступления. Кроме этого по делу проводились комиссионные судебно-медицинские экспертизы, призванные разграничить повреждения, которые потерпевший получил при падениях и в результате побоев, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть

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