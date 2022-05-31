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В Иркутской области на большой площади горит свалка из опилок

В Иркутской области на большой площади горит свалка из опилок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Горение происходит на глубине от трёх до пяти метров, что не позволяет использовать пожарную технику

В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области тушат отходы лесопиления. К ликвидации пожара привлечена также тяжёлая инженерная техника. Проведена опашка территории свалки по периметру, проложена минерализованная полоса вдоль леса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас пожар локализован на площади 1800 квадратных метров.

Горение происходит на глубине от трёх до пяти метров, что не позволяет использовать пожарную технику.

Горящая свалка является источником задымления в посёлке Магистральный.

Принято решение провести работы по отсыпке грунтом всей площади свалки. Для этого будет привлечена инженерная техника администрации и арендаторов земель. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха.

Сотрудников муниципального образования, допустивших захламление горючими отходами территории посёлка, привлекут к административной ответственности.



пожар

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