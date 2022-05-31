В Бурятии поймали двух браконьеров с ружьями

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При осуществлении охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих



За нарушение правил охоты предусматривается административный штраф до 4000 рублей с конфискацией оружия или лишения права охотиться на два года.



Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

При осуществлении охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьихЗа нарушение правил охоты предусматривается административный штраф до 4000 рублей с конфискацией оружия или лишения права охотиться на два года.Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

В Прибайкальском районе Бурятии задержали двух браконьеров. Госинспекторы Бурприроднадзора заметили мужчин в лесу возле села Покровка.У мужчин при себе находились незарегистрированные огнестрельные оружия. Также у них отсутствовал охотничий билет и лицензия на охоту.- Составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил охоты». Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.