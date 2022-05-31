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В Иркутской области в ДТП погиб непристёгнутый водитель

В Иркутской области в ДТП погиб непристёгнутый водитель
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина скончался по дороге в больницу

Вечером 30 мая вечером в городе Черемхово Иркутской области произошло смертельное ДТП. На улице Первомайская водитель автомобиля Honda CR-V совершил столкновение с движущейся во встречном направлении Toyota Succeed.

Водитель Honda, 50-летний мужчина, скончался по пути в больницу. По данным полицейских, в момент аварии он не был пристегнут ремнём безопасности.


Также травмы получили 31-летний водитель и 36-летняя женщина-пассажир Toyota Succeed.

- Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть

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