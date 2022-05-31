В Иркутской области в ДТП погиб непристёгнутый водитель





Вечером 30 мая вечером в городе Черемхово Иркутской области произошло смертельное ДТП. На улице Первомайская водитель автомобиля Honda CR-V совершил столкновение с движущейся во встречном направлении Toyota Succeed.Водитель Honda, 50-летний мужчина, скончался по пути в больницу. По данным полицейских, в момент аварии он не был пристегнут ремнём безопасности.Также травмы получили 31-летний водитель и 36-летняя женщина-пассажир Toyota Succeed.- Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.