В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн

Трёх преступников объявили в федеральный розыск



В Забайкальском крае суд рассмотрит дело в отношении шести человек, которые обвиняются в крупной контрабанде леса с ущербом более чем 400 млн рублей.



По версии следствия, в 2017 году житель Читы организовал преступную группировку в составе трёх жителей региона и шесть иностранцев.



На протяжении трёх лет члены преступного сообщества на территории Забайкалья приобретали и хранили вырубленную «чёрными лесорубами» древесину. Они подделывали документы и незаконно отправляли лес автомобильным и железнодорожным транспортом за границу.



Всего из страны было вывезено около 40 тысяч кубометров различных пород древесины общей стоимостью более 407 млн рублей.



Кроме того, силами УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни удалось предотвратить вывоз леса объёмом более 1,5 тысяч кубометров на сумму более 4 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Петровск-Забайкальский суд для рассмотрения по существу. Организатору преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Остальным - от 7 до 12 лет.



- Ранее в отношении одного участника преступного сообщества, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен обвинительный приговор. Трое членов преступной организации находятся в федеральном розыске, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.











