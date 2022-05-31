 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн

В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трёх преступников объявили в федеральный розыск

В Забайкальском крае суд рассмотрит дело в отношении шести человек, которые обвиняются в крупной контрабанде леса с ущербом более чем 400 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 году житель Читы организовал преступную группировку в составе трёх жителей региона и шесть иностранцев.

На протяжении трёх лет члены преступного сообщества на территории Забайкалья приобретали и хранили вырубленную «чёрными лесорубами» древесину. Они подделывали документы и незаконно отправляли лес автомобильным и железнодорожным транспортом за границу.

Всего из страны было вывезено около 40 тысяч кубометров различных пород древесины общей стоимостью более 407 млн рублей.

Кроме того, силами УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни удалось предотвратить вывоз леса объёмом более 1,5 тысяч кубометров на сумму более 4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Петровск-Забайкальский суд для рассмотрения по существу. Организатору преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Остальным - от 7 до 12 лет.

- Ранее в отношении одного участника преступного сообщества, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен обвинительный приговор. Трое членов преступной организации находятся в федеральном розыске, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





суд контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн
В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн
Происшествия, 31.05.2022
Трёх преступников объявили в федеральный розыск
В Улан-Удэ продолжаются нападения собак на людей
В Улан-Удэ продолжаются нападения собак на людей
Происшествия, 31.05.2022
Напавшие на улан-удэнцев собаки находились на самовыгуле
В Бурятии двое друзей украли ограждение памятника
В Бурятии двое друзей украли ограждение памятника
Происшествия, 31.05.2022
Украденное полицейские нашли в пункте приёма металла
Жителя Бурятии осудили за попытку приобрести «соль»
Жителя Бурятии осудили за попытку приобрести «соль»
Происшествия, 31.05.2022
Наркомана поймали, когда он искал закладку
Житель Бурятии из мести спалил баню родственницы
Житель Бурятии из мести спалил баню родственницы
Происшествия, 31.05.2022
Мужчина отомстил за заявление в полицию 
Жительницу Бурятии, пырнувшую мужчину ножом, отправили в колонию
Жительницу Бурятии, пырнувшую мужчину ножом, отправили в колонию
Происшествия, 31.05.2022
Женщина схватилась за нож во время застолья 
В Бурятии пожары более 60 раз угрожали населённым пунктам
В Бурятии пожары более 60 раз угрожали населённым пунктам
Происшествия, 30.05.2022
Жителей республики призывают убрать сухую траву не только на своих, но и на соседских заброшенных участках
В Бурятии больше 10 часов тушили крупный пожар
В Бурятии больше 10 часов тушили крупный пожар
Происшествия, 30.05.2022
Тушение осложнялось сильными порывами ветра
В Бурятии пассажир поезда пытался задушить полицейского
В Бурятии пассажир поезда пытался задушить полицейского
Происшествия, 30.05.2022
Пьяный пассажир неадекватно отреагировал на замечание транспортного полицейского
Конопля в центре Улан-Удэ по-прежнему растёт
Конопля в центре Улан-Удэ по-прежнему растёт
Происшествия, 30.05.2022
«Травку» до сих пор не удалось ликвидировать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^