Трёх преступников объявили в федеральный розыск
В Забайкальском крае суд рассмотрит дело в отношении шести человек, которые обвиняются в крупной контрабанде леса с ущербом более чем 400 млн рублей.
По версии следствия, в 2017 году житель Читы организовал преступную группировку в составе трёх жителей региона и шесть иностранцев.
На протяжении трёх лет члены преступного сообщества на территории Забайкалья приобретали и хранили вырубленную «чёрными лесорубами» древесину. Они подделывали документы и незаконно отправляли лес автомобильным и железнодорожным транспортом за границу.
Всего из страны было вывезено около 40 тысяч кубометров различных пород древесины общей стоимостью более 407 млн рублей.
Кроме того, силами УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни удалось предотвратить вывоз леса объёмом более 1,5 тысяч кубометров на сумму более 4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Петровск-Забайкальский суд для рассмотрения по существу. Организатору преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Остальным - от 7 до 12 лет.
- Ранее в отношении одного участника преступного сообщества, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен обвинительный приговор. Трое членов преступной организации находятся в федеральном розыске, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье ушло дело о контрабанде леса на 400 млн
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трёх преступников объявили в федеральный розыск
Беглегца поймали внимательные росгвардейцы
Напавшие на улан-удэнцев собаки находились на самовыгуле
Огню не дали распространиться
Украденное полицейские нашли в пункте приёма металла
Водитель погиб на месте
Наркомана поймали, когда он искал закладку
Мужчина отомстил за заявление в полицию
Женщина схватилась за нож во время застолья
Расследуется уголовное дело
Жителей республики призывают убрать сухую траву не только на своих, но и на соседских заброшенных участках
Тушение осложнялось сильными порывами ветра
Пьяный пассажир неадекватно отреагировал на замечание транспортного полицейского
«Травку» до сих пор не удалось ликвидировать
ДТП произошло на улице Бабушкина