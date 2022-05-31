Напавшие на улан-удэнцев собаки находились на самовыгуле
В Улан-Удэ за прошедшие выходные зафиксировано четыре нападения собак на людей. Все эти собаки хозяйские, находились в момент нападения на самовыгуле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности инцидентов станут известны чуть позже.
Владельцы собак по всем случаям установлены. Сейчас сотрудники управления административного контроля готовят материалы в отношении хозяев для привлечения к ответственности.
За нарушение правил выгула животных грозит административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
В этом году проведено уже 21 плановых рейдов и четыре внеплановых, на которых горожанам проверяют и разъясняют правила содержания животных.
Всего с начала года в Улан-Удэ отловлено 3007 безнадзорных собак. Из них на прежние места обитания возращено 434 животных, 630 собак переданы новым владельцам и на содержание в организации.
По данным на 30 мая, содержится в приютах подрядных организаций по отлову 579 собак.
Нападения собак на улан-удэнцев происходят постоянно. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели, 27 мая, собака покусала девушку на улице Трубачеева; отбиваться ей пришлось ногами, лёжа на земле.
15 мая домашние собаки напали на женщину в ДНТ «Сибиряк» и на шестилетнего ребёнка на детской площадке на улице Усадебная.
12 мая на улице Репина в частном сектора три собаки сильно искусали семилетнего мальчика. В больнице ему пришлось проводить операцию.
В Улан-Удэ продолжаются нападения собак на людей
Происшествия, Фото:
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